Жулин об Олимпиаде: «Процентов 90 дам, что Малинин выиграет. В лучшем случае для Гуменника – серебро или бронза»

Александр Жулин на 90% уверен в победе Ильи Малинина на Олимпийских играх.

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Американец Малинин – действующий чемпион мира по фигурному катанию.

«Судя по тому, как он сейчас катается и готов, у него практически нет конкурентов. Если только он сам себе проиграет, но я даже такого представить не могу. Думаю, единственный его конкурент – он сам. Процентов 90 дам, что он выиграет», – сказал заслуженный тренер России, чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Жулин .

«В лучшем случае для Петра (Гуменника) – серебро или бронза. Надо не забывать про японцев, они очень сильные. На [квалификационном] турнире в Китае Гуменник получал оценки за компоненты гораздо ниже, чем в России. Поэтому ему будет очень тяжело. Я был бы счастлив, если бы он вошел в тройку», – отметил Жулин.