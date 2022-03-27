Щербакова возглавляет мировой рейтинг ISU, Трусова – 2-я, Сакамото – 3-я, Туктамышева – 5-я, Валиева – 7-я

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Рейтинг у женщин возглавляет олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова. 

Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) – 4419

2. Александра Трусова (Россия) – 3646

3. Каори Сакамото (Япония) – 3423

4. Ю Ен (Южная Корея) – 3254

5. Елизавета Туктамышева (Россия) – 2923

6. Алиса Лью (США) – 2806

7. Камила Валиева (Россия) – 2745

8. Луна Хендрикс (Бельгия) – 2672

9. Алена Косторная (Россия) – 2565

10. Карен Чен (США) – 2553...

20. Майя Хромых (Россия) – 1759...

39. Софья Самодурова (Россия) – 1127...

44. Дарья Усачева (Россия) – 1032...

51. Ксения Синицына (Россия) – 908...

69. Евгения Медведева (Россия) – 624...

73. Алина Загитова (Россия) – 582...

77. Софья Акатьева (Россия) – 500...

81. Софья Муравьева (Россия) – 475...

84. Серафима Саханович (Россия) – 462...

86. Аделия Петросян (Россия) – 453

87-88. Софья Самоделкина (Россия) – 428

87-88. Анастасия Зинина (Россия) – 428...

94. Елизавета Куликова (Россия) – 407

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