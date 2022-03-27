Щербакова возглавляет мировой рейтинг ISU, Трусова – 2-я, Сакамото – 3-я, Туктамышева – 5-я, Валиева – 7-я

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Рейтинг у женщин возглавляет олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова.
Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) – 4419
2. Александра Трусова (Россия) – 3646
3. Каори Сакамото (Япония) – 3423
4. Ю Ен (Южная Корея) – 3254
5. Елизавета Туктамышева (Россия) – 2923
6. Алиса Лью (США) – 2806
7. Камила Валиева (Россия) – 2745
8. Луна Хендрикс (Бельгия) – 2672
9. Алена Косторная (Россия) – 2565
10. Карен Чен (США) – 2553...
20. Майя Хромых (Россия) – 1759...
39. Софья Самодурова (Россия) – 1127...
44. Дарья Усачева (Россия) – 1032...
51. Ксения Синицына (Россия) – 908...
69. Евгения Медведева (Россия) – 624...
73. Алина Загитова (Россия) – 582...
77. Софья Акатьева (Россия) – 500...
81. Софья Муравьева (Россия) – 475...
84. Серафима Саханович (Россия) – 462...
86. Аделия Петросян (Россия) – 453
87-88. Софья Самоделкина (Россия) – 428
87-88. Анастасия Зинина (Россия) – 428...
94. Елизавета Куликова (Россия) – 407