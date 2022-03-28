Щербакова, Валиева, Трусова, Загитова, Медведева выступят на шоу Тутберидзе в Москве

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Евгения Медведева Анастасия Мишина Александр Галлямов Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

13 апреля в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» пройдет ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«13 апреля в 19:00 во дворце спорта «Мегаспорт» все любители фигурного катания смогут вживую увидеть уникальное действо на льду, придуманное и реализованное коллективом Team Tutberidze.

Это событие традиционно проходит раз в год после завершения соревновательного сезона. 

Этери Тутберидзе, взрастившая целую плеяду победителей, собрала для шоу самые эффектные программы своих воспитанников — олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы.

Москва увидит номера, которым стоя аплодировали зрители по всему миру», — говорится в пресс-релизе шоу.

На лед выйдут Камила Валиева, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие российские фигуристы.

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