Щербакова, Валиева, Трусова, Загитова, Медведева выступят на шоу Тутберидзе в Москве

13 апреля в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» пройдет ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
«13 апреля в 19:00 во дворце спорта «Мегаспорт» все любители фигурного катания смогут вживую увидеть уникальное действо на льду, придуманное и реализованное коллективом Team Tutberidze.
Это событие традиционно проходит раз в год после завершения соревновательного сезона.
Этери Тутберидзе, взрастившая целую плеяду победителей, собрала для шоу самые эффектные программы своих воспитанников — олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы.
Москва увидит номера, которым стоя аплодировали зрители по всему миру», — говорится в пресс-релизе шоу.
На лед выйдут Камила Валиева, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие российские фигуристы.