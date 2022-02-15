Татьяна Тарасова: «Валиева справилась! Все наши девочки молодцы. Первое, второе и четвертое места после короткой программы – это прекрасно»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление россиянок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

Камила Валиева заняла первое место, Анна Щербакова – 2-е, Александра Трусова – 4-е.

«Камила справилась! Все наши девочки молодцы. Стараются! У нас после короткой программы первое, второе и четвертое места. Что тут говорить, это просто прекрасно!» – сказала Тарасова.

«Да, Камила сегодня совершила ошибку. Ничего страшного нет! Видела ее слезы. Собралась после стольких нервов, все сделала. Она – гениальная девочка», – цитирует Тарасову «Чемпионат».

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