Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию оценила выступление россиянок в короткой программе на в Пекине.

заняла первое место, – 2-е, – 4-е.

«Камила справилась! Все наши девочки молодцы. Стараются! У нас после короткой программы первое, второе и четвертое места. Что тут говорить, это просто прекрасно!» – сказала Тарасова.

«Да, Камила сегодня совершила ошибку. Ничего страшного нет! Видела ее слезы. Собралась после стольких нервов, все сделала. Она – гениальная девочка», – цитирует Тарасову «Чемпионат».

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