Тарасова о 4-м месте Валиевой на Олимпиаде-2022: «Девочку убили»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах женского одиночного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. 

Победу одержала Анна Щербакова, Александра Трусова завоевала серебро. Камила Валиева заняла 4-е место. 

«Русские девочки выиграли, первая Щербакова, вторая – Трусова. Саша показала какое будет фигурное катание в будущем.

Камилу убили, девочку убили», – сказала Тарасова «Матч ТВ». 

«Как же можно утешить Камилу? Ее убивали, убивали, убивали и убили. Мы сегодня это увидели», – сказала Тарасова «Р-Спорту».

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