Тарасова о 4-м месте Валиевой на Олимпиаде-2022: «Девочку убили»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах женского одиночного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

Победу одержала , завоевала серебро. заняла 4-е место.

«Русские девочки выиграли, первая Щербакова, вторая – Трусова. Саша показала какое будет фигурное катание в будущем.

Камилу убили, девочку убили», – сказала Тарасова «Матч ТВ».

«Как же можно утешить Камилу? Ее убивали, убивали, убивали и убили. Мы сегодня это увидели», – сказала Тарасова «Р-Спорту».