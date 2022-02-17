Тарасова о 4-м месте Валиевой на Олимпиаде-2022: «Девочку убили»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах женского одиночного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.
Победу одержала Анна Щербакова, Александра Трусова завоевала серебро. Камила Валиева заняла 4-е место.
«Русские девочки выиграли, первая Щербакова, вторая – Трусова. Саша показала какое будет фигурное катание в будущем.
Камилу убили, девочку убили», – сказала Тарасова «Матч ТВ».
«Как же можно утешить Камилу? Ее убивали, убивали, убивали и убили. Мы сегодня это увидели», – сказала Тарасова «Р-Спорту».