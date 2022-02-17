Тарасова об эмоциях Трусовой: «Как ей это пережить? Просто должна поплакать»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасову высказалась об эмоциях фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине. 

Трусова сегодня исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме двух программ уступила золото соотечественнице Анне Щербаковой

«Как Трусовой это пережить? Вам сколько лет (обращается к журналисту)? 23?

Если вы в свои 23 года не знаете, как это пережить, то как ей в 17 это знать? Просто должна поплакать», — сказала Тарасова. 

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