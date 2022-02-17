Тарасова об эмоциях Трусовой: «Как ей это пережить? Просто должна поплакать»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасову высказалась об эмоциях фигуристки на Олимпиаде в Пекине.

Трусова сегодня исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме двух программ уступила золото соотечественнице .

«Как Трусовой это пережить? Вам сколько лет (обращается к журналисту)? 23?

Если вы в свои 23 года не знаете, как это пережить, то как ей в 17 это знать? Просто должна поплакать», — сказала Тарасова.

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде