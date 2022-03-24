ISU пока не утвердил количество квот сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира-2023

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Международный союз конькобежцев (ISU) пока не утвердил количество квот сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира следующего сезона, сообщает «Матч ТВ».

Ранее российские фигуристы были отстранены от участия в чемпионате мира, который проходит сейчас в Монпелье, и других международных соревнований. По правилам сборная может выставить на следующий чемпионат мира только по одному спортсмену/паре/дуэту в каждом из четырех видов.

Однако, по информации телеканала, есть надежда урегулировать ситуацию компромиссно, так как российские фигуристы пропускают турнир не по своей воле.

Американский журналист Херш: «Побочный эффект запрета участия российских фигуристов в ЧМ – у них будет одна квота на следующем турнире»

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