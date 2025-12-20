  • Спортс
  • Захарова прыгнула два четверных тулупа, Двоеглазова – четверной лутц, Хуснутдинова – два тройных акселя в произвольной на чемпионате России
8

Захарова прыгнула два четверных тулупа, Двоеглазова – четверной лутц, Хуснутдинова – два тройных акселя в произвольной на чемпионате России

6 фигуристок исполнили элементы ультра-си в произвольной на ЧР.

Шесть фигуристок исполнили элементы ультра-си в произвольных программах на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Мария Захарова прыгнула каскад четверной тулуп – двойной тулуп, сольный квад-тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенцию тройной флип – двойной аксель – двойной аксель, тройной лутц.

Алиса Двоеглазова исполнила четверной лутц с недокрутом, упала на четверном тулупе, прыгнула тройной флип – двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, а также тройной флип.

Аделия Петросян прыгнула тройной аксель со степ-аутом, упала с четверного тулупа, затем сделала «бабочку» – двойной тулуп вместо четверного, прыгнула тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей и два каскада тройной флип – тройной тулуп.

Дина Хуснутдинова приземлила каскад тройной аксель – двойной тулуп,  сольные тройной аксель, тройной сальхов, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной риттбергер.

Мария Елисова с недокрутом прыгнула тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, а также сольный тройной аксель с недокрутом в четверть, затем приземлила тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, секвенцию тройной флип – двойной аксель – двойной аксель, сольные тройной лутц и сальхов.

Камилла Нелюбова сделала тройной аксель, тройной флип – двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – два двойных акселя, тройной лутц.

Дарья Садкова и Мария Мазур попытались исполнить четверной тулуп, но допустили падение.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
сборная России
женское катание
Камилла Нелюбова
logoчемпионат России
logoДина Хуснутдинова
Мария Захарова
logoАлиса Двоеглазова
logoАделия Петросян
Мария Мазур
