  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Софья Муравьева: «Очень рада и благодарна, что сегодня все так складывается. Помогла работа, которую я проводила в тренировочном процессе»
4

Софья Муравьева: «Очень рада и благодарна, что сегодня все так складывается. Помогла работа, которую я проводила в тренировочном процессе»

Софья Муравьева: рада и благодарна, что чемпионат России так сложился.

Фигуристка Софья Муравьева поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России-2026.

Муравьева набрала 215,74 балла за две программы, за произвольную – 146,51 (75,85 за технику).

«Даже не знаю, очень рада и благодарна, что сегодня все так складывается. Сегодня и вчера я почти не нервничала. Может, дневной сон помог. Вчера хорошо поспала.

Перекроить контент – это была моя идея. На данный момент мне легче прыгать лутц, чем флип. Во второй половине мне удобнее делать его, я подумала, почему я прыгаю в первой половине лутц и флип? Если можно делать второй лутц во второй половине.

Что помогло сегодня? Все помогло, вся работа, которую я проводила в тренировочном процессе. По-другому была выстроена работа и это помогло. Надеюсь, попаду на показательные. Просто хочется туда», – сказала Муравьева. 

«Как отношения с Лизой Туктамышевой? Лучше и представить невозможно. Я рада, как все сложилось в моей жизни, что я познакомилась с Лизой в другом ключе. Работаю с ней каждый день, она видит все мои радости, горести, сложности, маленькие победы.

У нас большой тренерский штаб, все знают свою работу, получают от нее удовольствие. Есть ощущение, что ты нужен, как бы это странно не звучало», – приводит слова фигуристки «Чемпионат.com».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoЕлизавета Туктамышева
logoСофья Муравьева
logoсборная России
logoчемпионат России
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Чемпионат России. Петросян победила, Двоеглазова – 2-я, Захарова – 3-я
5 минут назад
Тарасова о короткой программе: «Гуменник был безошибочно красив, точен с музыкой и прекрасен с элементами. Смотрела бы на него и смотрела»
сегодня, 11:23
Интервью Туктамышевой о новой жизни: тренерство, работа в медиа, шоу
вчера, 20:00
Главные новости
⚡ Чемпионат России. Петросян победила, Двоеглазова – 2-я, Захарова – 3-я
5 минут назад
Петросян упала с четверного тулупа, сделала «бабочку» на тулупе и степ-аут на тройном акселе в произвольной программе на ЧР
6 минут назад
Илья Авербух: «У Галлямова есть претензии к судейству? Если пара допускает ошибку в прокате, винить в итоговом положении она может только себя»
16 минут назад
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
21 минуту назад
Захарова прыгнула два четверных тулупа, Двоеглазова – четверной лутц, Хуснутдинова – два тройных акселя в произвольной на чемпионате России
30 минут назад
Анастасия Мишина: «Считаю, что искусственный интеллект сильно мог бы помочь технической бригаде»
35 минут назад
Татьяна Навка: «Если бы сейчас у Синициной и Кацалапова была возможность участвовать в Олимпиаде, они бы боролись за призовые места»
46 минут назад
Александр Галлямов: «Когда у меня что-то не получается в спорте, мне всегда очень обидно, очень неприятно. Потому что я стараюсь»
49 минут назад
Галлямов о серебре ЧР: «Обидно. Я считаю, что не на это я терпел. Не на этот результат»
сегодня, 17:01
«Это результат наших крови и пота». Чикмарева и Янченков о бронзе на чемпионате России
сегодня, 16:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
сегодня, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
сегодня, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
сегодня, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
сегодня, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
вчера, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
вчера, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
вчера, 12:55
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
18 декабря, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16