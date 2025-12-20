Софья Муравьева: «Очень рада и благодарна, что сегодня все так складывается. Помогла работа, которую я проводила в тренировочном процессе»

Софья Муравьева: рада и благодарна, что чемпионат России так сложился.

Фигуристка Софья Муравьева поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России-2026.

Муравьева набрала 215,74 балла за две программы, за произвольную – 146,51 (75,85 за технику).

«Даже не знаю, очень рада и благодарна, что сегодня все так складывается. Сегодня и вчера я почти не нервничала. Может, дневной сон помог. Вчера хорошо поспала.

Перекроить контент – это была моя идея. На данный момент мне легче прыгать лутц, чем флип. Во второй половине мне удобнее делать его, я подумала, почему я прыгаю в первой половине лутц и флип? Если можно делать второй лутц во второй половине.

Что помогло сегодня? Все помогло, вся работа, которую я проводила в тренировочном процессе. По-другому была выстроена работа и это помогло. Надеюсь, попаду на показательные. Просто хочется туда», – сказала Муравьева.

«Как отношения с Лизой Туктамышевой? Лучше и представить невозможно. Я рада, как все сложилось в моей жизни, что я познакомилась с Лизой в другом ключе. Работаю с ней каждый день, она видит все мои радости, горести, сложности, маленькие победы.

У нас большой тренерский штаб, все знают свою работу, получают от нее удовольствие. Есть ощущение, что ты нужен, как бы это странно не звучало», – приводит слова фигуристки «Чемпионат.com» .