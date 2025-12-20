  • Спортс
  • Татьяна Навка: «Если бы сейчас у Синициной и Кацалапова была возможность участвовать в Олимпиаде, они бы боролись за призовые места»
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка считает, что танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова мог бы бороться за медали на зимних Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Синицина и Кацалапов не выступали на соревнованиях после Олимпиады-2022 в Пекине, где завоевали серебро. Также они являются чемпионами мира 2021 года.

«Ровно вчера я думала – если бы сейчас у Виктории и Никиты была бы возможность участвовать в Олимпиаде, я уверена, они бы боролись за призовые места. Это невероятно красивая пара, и я безумно счастлива, что они здесь, со мной, на этом льду (в Москве стартовал показ шоу Навки «Золушка с участием Синициной и Кацалапова – Спортс’’). В роли Золушки и Принца, наверное, сложно кого-то другого представить», – сказала Навка.

В шоу «Золушка» Синицина исполняет один из танцев в туфлях на каблуках, в то время как ее Кацалапов катается на коньках и исполняет поддержки с партнершей.

«Ребята настолько талантливые и жадные до работы, они хотят все время что-то творить, придумывать, удивлять чем-то новым. Мы искали этот ход очень долго, чтобы удивить зрителя. Золушка приходит на бал, туфелька у нас – символ сказки, и вдруг пришла такая идея – что Золушка может быть в настоящих туфельках, а не в коньках. Это была находка, и мы очень ей рады, это выглядело настолько мило, нежно и восхитительно. Вика парящая, тоненькая, как балерина, в руках Никиты – это безумно красиво», – отметила Навка.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
logoНикита Кацалапов
logoТатьяна Навка
танцы на льду
logoВиктория Синицина
