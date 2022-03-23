Американский журналист Херш: «Побочный эффект запрета участия российских фигуристов в ЧМ – у них будет одна квота на следующем турнире»

Американский журналист Филипп Херш рассказал о последствиях отстранения российских фигуристов от чемпионата мира, который стартует сегодня в Монпелье.

«Побочный эффект запрета участия российских фигуристов в чемпионате мира: если ISU не изменит правила, у них будет по одной квоте в каждой дисциплине на том из следующих чемпионатов мира, куда они будут допущены.

Единственный участник должен будет занять место не ниже второго, чтобы уже на следующем чемпионате мира получить три квоты. Или нужно попасть в топ-10, чтобы получить два места.

Так что пропуск даже одного чемпионата мира, скорее всего, окажет долгосрочное влияние на российское фигурное катание. Те же правила применяются и к чемпионатам мира среди юниоров», – написал Херш в твиттере.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?

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