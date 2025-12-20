Илья Авербух: «У Галлямова есть претензии к судейству? Если пара допускает ошибку в прокате, винить в итоговом положении она может только себя»

Авербух уверен, что судейство на чемпионате России не было предвзятым.

Хореограф Илья Авербух уверен, что судейство на чемпионате России в Санкт-Петербурге не было предвзятым.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в парном катании. Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли серебро, уступив 0,66 балла.

«Поздравляю Александру Бойкову и Дмитрия Козловского с победой. Здорово, что они сохранили такую форму. Можно сказать, что эта победа – награда за преданность. Для меня главный итог этих соревнований – наличие в нашей стране двух очень сильных пар. Жаль, что в этом виде мы не будем выступать на Олимпиаде, потому что мы остаемся одними из лидеров в парном катании. Мишина и Галлямов не попали туда абсолютно несправедливо.

У Галлямова есть претензии к судейству? Никакой предвзятости в оценках быть не могло. Если пара допускает ошибку в прокате, винить в итоговом положении она может только себя. Травма Саши не могла не сказаться на подготовке и сегодняшнем выступлении, их с Настей психологическом состоянии. Надеюсь, это серебро послужит для них хорошей мотивацией на дальнейшие соревнования», – сказал Авербух.

«Это полный абсурд». Фигурист Галлямов после серебра на ЧР выложил гифку с Дрогба, недовольным судейством Эвребе