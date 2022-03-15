Ирина Роднина: «Мы видим серьезную дискриминацию российских спортсменов по национальному признаку. Мировые спортивные федерации сбросили маски»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Ирина Роднина ISU Политика Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы видим серьезную дискриминацию российских спортсменов по национальному признаку. Мировые спортивные федерации сбросили маски, и теперь все увидели их истинное лицо.

Решение ISU не допускать наших фигуристов до чемпионата мира – выстрел себе же в ноги. Популярность наших спортсменов запредельная, болельщики хотят смотреть на лучших. Правда, все сразу забыли лозунги, что спорт объединяет людей по всему миру», – сказала Роднина.

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