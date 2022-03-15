Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«Мы видим серьезную дискриминацию российских спортсменов по национальному признаку. Мировые спортивные федерации сбросили маски, и теперь все увидели их истинное лицо.
Решение ISU не допускать наших фигуристов до чемпионата мира – выстрел себе же в ноги. Популярность наших спортсменов запредельная, болельщики хотят смотреть на лучших. Правда, все сразу забыли лозунги, что спорт объединяет людей по всему миру», – сказала Роднина.