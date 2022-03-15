Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы видим серьезную дискриминацию российских спортсменов по национальному признаку. Мировые спортивные федерации сбросили маски, и теперь все увидели их истинное лицо.

Решение ISU не допускать наших фигуристов до чемпионата мира – выстрел себе же в ноги. Популярность наших спортсменов запредельная, болельщики хотят смотреть на лучших. Правда, все сразу забыли лозунги, что спорт объединяет людей по всему миру», – сказала Роднина.