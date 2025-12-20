Аделия Петросян стала трехкратной чемпионкой России
Аделия Петросян стала трехкратной чемпионкой России.
Фигуристка Аделия Петросян стала трехкратной чемпионкой России в одиночном катании.
Сегодня она одержала победу на турнире в Санкт-Петербурге. Второй стала Алиса Двоеглазова, третьей – Мария Захарова.
Петросян 18 лет, также она является трехкратным победителем финалов Гран-при России.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
