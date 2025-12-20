Аделия Петросян стала трехкратной чемпионкой России.

Фигуристка Аделия Петросян стала трехкратной чемпионкой России в одиночном катании.

Сегодня она одержала победу на турнире в Санкт-Петербурге. Второй стала Алиса Двоеглазова, третьей – Мария Захарова.

Петросян 18 лет, также она является трехкратным победителем финалов Гран-при России.