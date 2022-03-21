Ренат Лайшев: «Не буду смотреть чемпионат мира, зачем без наших фигуристов смотреть-то? Недопуск ребят говорит о глупости и слабости ISU»

Президент центра спорта и образования заявил, что не будет смотреть чемпионат мира из-за недопуска российских фигуристов.

«Я не буду смотреть чемпионат мира, зачем без наших фигуристов смотреть-то? Недопуск наших ребят, запрет поднимать флаг говорит о глупости и слабости Международной федерации ( ). Не пригласив нас, им самим чемпионат мира будет не интересен.

Я уверяю, никакого не будет удовлетворения от медалей. Отстранять это не по-спортивному, они себя ущемляют и унижают, только они теряют, а не мы. Мы-то знаем, что мы сильнейшие.

Все спортсмены в любом случае продолжают тренироваться, не хочу говорить об их настроении, у каждого оно свое. Но ребята продолжают себя держать в форме», – сказал Лайшев.

Чемпионат мира пройдет во французском Монпелье с 23 по 27 марта.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?