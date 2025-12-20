  • Спортс
  • Аделия Петросян: «Готова только похвалить зрителей, тренеров, которые поддерживали весь мой прокат. Благодаря вам я доехала»
Аделия Петросян: «Готова только похвалить зрителей, тренеров, которые поддерживали весь мой прокат. Благодаря вам я доехала»

Петросян поблагодарила зрителей за поддержку на чемпионате России.

Аделия Петросян поблагодарила зрителей и тренеров за поддержку на чемпионате России по фигурному катанию.

Петросян выиграла чемпионат, набрав 235,95 балла по сумме двух программ. В произвольной программе она стала второй с 149,43 баллами, уступив Алисе Двоеглазовой. 

В прокате Петросян допустила несколько ошибок.

«Я готова только похвалить зрителей, моих тренеров, которые поддерживали весь мой прокат, который дался сегодня тяжеловато. Но благодаря вам я доехала. Буду стараться улучшаться.

Всем желаю крепких нервов, потому что следующий год будет очень напряженным. Я знаю, что у меня будет, у вас наверняка свои какие-то планы, идеи, желания – я очень хочу, чтобы они у вас все исполнились втройне», – сказала Петросян в эфире Первого канала.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
женское катание
logoсборная России
logoАделия Петросян
logoчемпионат России
