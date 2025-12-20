Анастасия Мишина: «Считаю, что искусственный интеллект сильно мог бы помочь технической бригаде»

Анастасия Мишина считает, что ИИ мог бы помочь судейству в фигурном катании.

Чемпионка мира Анастасия Мишина , выступающая в паре с Александром Галлямовым, считает, что искусственный интеллект мог бы помочь в судействе.

«Считаю, что искусственный интеллект сильно мог бы помочь технической бригаде в том, чтобы, например, измерять градусы. Частый вопрос – есть ли у партнерши шпагат в подкрутке? Думаю, можно было бы измерить это по фотографии. Также можно измерить докруты и недокруты, точное число оборотов, насколько низко опущен таз у партнера при тодесе, голова у партнерши.

В Японии была практика, что измеряли по видео длину выброса. Мне кажется, было бы круто измерить высоту подкрута. За счет этого можно было бы ставить больше плюсов или меньше. Если подкрутка выполнена высоко и без видимых усилий, с хорошей ловлей, это тоже можно увидеть по фотографии, в таком случае можно было бы получить большие надбавки», – сказала Мишина.

Сегодня Мишина и Галлямов заняли второе место на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.