Российским журналистам отказано в работе на чемпионате мира по фигурному катанию в удаленном доступе

Российские журналисты не смогут даже удаленно работать на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет с 24 по 27 марта в Монпелье.

«Благодарим за вашу заявку на аккредитацию на чемпионат мира в Монпелье. К сожалению, ваша заявка отклонена.

Подчеркиваем, что это решение окончательное. Спасибо за понимание», – говорится в письме Международного союза конькобежцев (ISU), текст которого приводит «Матч ТВ».

1 марта ISU отстранил Россию и Беларусь от международных соревнований на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с ситуацией на Украине.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?