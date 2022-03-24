Матыцин об идее Плющенко провести ледовое шоу в ДНР: «Будем готовы оказать поддержку»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что готов поддержать инициативу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко провести шоу в Донецкой Народной Республике.

«Помощь в организации? Об инициативе Евгения мне известно так же, как и вам – из информационных источников.

Конечно, с уважением относимся к этой инициативе. Ответ готовы будем дать, как только с его стороны будет понимание проекта и детали.

Вне всякого сомнения – мы будем готовы оказать поддержку», – сказал Матыцин.

Евгений Плющенко: «Если меня поддержат, то с удовольствием поеду и выступлю в ДНР. Не исключаю, что многие российские фигуристы, если я к ним обращусь, тоже поедут»