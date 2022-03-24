Матыцин об идее Плющенко провести ледовое шоу в ДНР: «Будем готовы оказать поддержку»

Теги Евгений Плющенко Олег Матыцин Министерство спорта России Фигурное катание

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что готов поддержать инициативу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко провести шоу в Донецкой Народной Республике.

«Помощь в организации? Об инициативе Евгения мне известно так же, как и вам – из информационных источников.

Конечно, с уважением относимся к этой инициативе. Ответ готовы будем дать, как только с его стороны будет понимание проекта и детали.

Вне всякого сомнения – мы будем готовы оказать поддержку», – сказал Матыцин.

Евгений Плющенко: «Если меня поддержат, то с удовольствием поеду и выступлю в ДНР. Не исключаю, что многие российские фигуристы, если я к ним обращусь, тоже поедут»

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