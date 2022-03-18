Евгений Плющенко: «Если меня поддержат, то с удовольствием поеду и выступлю в ДНР. Не исключаю, что многие российские фигуристы, если я к ним обращусь, тоже поедут»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о возможной поездке в Донецкую народную республику (ДНР).

«Это мое желание. Я готов эту идею предложить министерству спорта. Если меня поддержат, то я с удовольствием поеду и выступлю в ДНР. Это давнее желание. Я готов это сделать.

Неожиданный поворот? Смотря для кого. Вы меня просто не знаете. Думаете, если смотреть посты в Instagram у человека, то можно узнать его? Нет, конечно.

Посмотрим, что будет. Если министерство спорта не против, то я с удовольствием поеду. Не исключаю, что многие российские фигуристы, если я к ним обращусь, тоже поедут. Надеюсь, они не побоятся», – сказал Плющенко.