Матыцин об инициативе Карякина создать альтернативу ФИДЕ: «Мы не являемся сторонниками эмоциональных решений по альтернативным федерациям»

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Министр спорта Олег Матыцин высказался об инициативе российского гроссмейстера Сергея Карякина создать организацию, альтернативную Международной шахматной федерации (FIDE), 

Ранее ФИДЕ дисквалифицировала шахматиста на полгода за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат». 

«С уважением отношусь к Сергею Карякину, санкции недопустимы. Мы не являемся сторонниками эмоциональных решений по альтернативным федерациям.

Если это позволит спортсменам выступать, рассмотреть такое предложение можно, но с голоса говорить о его поддержке сложно», – сказал Матыцин журналистам.

Сергей Карякин: «Принял твердое решение создавать новую организацию как альтернативу ФИДЕ. Мы будем ждать всех, кто захочет»

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