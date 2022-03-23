Матыцин об инициативе Карякина создать альтернативу ФИДЕ: «Мы не являемся сторонниками эмоциональных решений по альтернативным федерациям»

Министр спорта высказался об инициативе российского гроссмейстера Сергея Карякина создать организацию, альтернативную Международной шахматной федерации (FIDE),

Ранее ФИДЕ дисквалифицировала шахматиста на полгода за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».

«С уважением отношусь к Сергею Карякину, санкции недопустимы. Мы не являемся сторонниками эмоциональных решений по альтернативным федерациям.

Если это позволит спортсменам выступать, рассмотреть такое предложение можно, но с голоса говорить о его поддержке сложно», – сказал Матыцин журналистам.

Сергей Карякин: «Принял твердое решение создавать новую организацию как альтернативу ФИДЕ. Мы будем ждать всех, кто захочет»