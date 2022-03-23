Олег Матыцин: «Нашим партнером является Китай. Надеюсь, что будем проводить совместные сборы и турниры»

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия может проводить совместные сборы и соревнования с Китаем. 

«Нашим партнером является КНР. Надеюсь, что будем проводить совместные сборы и турниры.

Мы не уходим ни в какую изоляцию, продолжаем диалог с международными федерациями. Иногда в СМИ появляются высказывания спортсменов, не совсем понимающих ситуацию. Наверное, это причина, что мы недостаточно с ними работаем.

Мы создадим в Минспорте совет спортсменов, куда войдут и олимпийцы и паралимпийцы. Диалог необходим в такое непростое время», – заявил Матыцин.

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