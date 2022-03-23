Олег Матыцин: «В Минспорта России думают о создании аналогов легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» и Гран-при по фигурному катанию»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что министерство обсуждает вопрос создания в России аналогов легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» и серии по фигурному катанию.

«Спортсмены (фигуристы и легкоатлеты) потеряли возможность выступать в коммерческих стартах, таких как «Бриллиантовая лига» или Гран-при.

Мы сейчас думаем, каким образом создать аналоги таких турниров и найти финансирование, чтобы в этот, надеюсь, недолгий период материальный стимул не был потерян.

Мы планируем наш календарь на 2022 год, дальше будем смотреть по конкретной ситуации», – добавил Матыцин.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований в связи с ситуацией на Украине.