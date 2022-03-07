Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2022

С 21 по 27 марта во французском Монпелье пройдет чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Монпелье, Франция

Расписание трансляций

23 марта

Женщины, короткая программа

13.05

Пары, короткая программа

20.30

24 марта

Мужчины, короткая программа

13.00

Пары, произвольная программа

20.15

25 марта

Танцы на льду, ритм-танец

13.00

Женщины, произвольная программа

20.00

26 марта

Мужчины, произвольная программа

12.55

Танцы на льду, произвольный танец

19.05

27 марта

Показательные выступления

16.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Информация о трансляциях будет добавлена позже.