Олимпиада-2022. Фигурное катание. Щербакова, Трусова, Чен, Ханю, Тарасова и Морозов выступят с показательными номерами

20 февраля на Олимпиаде в Пекине фигуристы выступят с показательными номерами.
Пекин, Китай
Показательные выступления
Начало – 7.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Россия 1»
Первое отделение
Винсент Чжоу (США)
Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Алиса Лью (США)
Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай)
Морис Квителашвили (Грузия)
Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
Вакаба Хигучи (Япония)
Шома Уно (Япония)
Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
Александра Трусова (Россия)
Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)
Цзинь Боян (Китай)
Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)
Второе отделение
Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Киган Мессинг (Канада)
Каори Сакамото (Япония)
Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)
Юдзуру Ханю (Япония)
Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)
Луна Хендрикс (Бельгия)
Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
Юма Кагияма (Япония)
Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия)
Анна Щербакова (Россия)
Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
Нэтан Чен (США)
Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)