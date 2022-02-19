Олимпиада-2022. Фигурное катание. Щербакова, Трусова, Чен, Ханю, Тарасова и Морозов выступят с показательными номерами

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20 февраля на Олимпиаде в Пекине фигуристы выступят с показательными номерами.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Показательные выступления

Начало – 7.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Россия 1»

Первое отделение

Винсент Чжоу (США)

Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Алиса Лью (США)

Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай)

Морис Квителашвили (Грузия)

Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

Вакаба Хигучи (Япония)

Шома Уно (Япония)

Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

Александра Трусова (Россия)

Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия)

Цзинь Боян (Китай)

Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)

Второе отделение

Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Киган Мессинг (Канада)

Каори Сакамото (Япония)

Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)

Юдзуру Ханю (Япония)

Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия)

Луна Хендрикс (Бельгия)

Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)

Юма Кагияма (Япония)

Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия)

Анна Щербакова (Россия)

Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

Нэтан Чен (США)

Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

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