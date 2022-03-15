Председатель Союза журналистов России: «Сейчас происходит тотальная блокировка российских СМИ со стороны совокупного Запада»

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что российским журналистам отказано даже в удаленной работе на чемпионате мира по фигурному катанию.

«К сожалению, я не удивлен такому решению. Сейчас происходит тотальная блокировка российских средств массовой информации со стороны так называемого совокупного Запада.

В их странах введена тотальная цензура и российские СМИ полностью исключены из информационного пространства. Идет применение санкций по всем направлениям, в том числе и в направлении спорта, культуры, искусства.

Мы только можем сожалеть о том, что такое решение принято, когда даже удаленно наши российские журналисты не смогут наблюдать и заниматься своей профессиональной деятельностью, фиксируя события этого чемпионата мира.

Нам очень тяжело работать в нынешней ситуации. Очень хочется надеяться, что как только закончится специальная операция, начнут восстанавливаться связи, будут летать самолеты и, конечно, возобновится работа наших журналистов в других странах», – сказал Соловьев.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет во Франции с 21 по 27 марта.

Российским журналистам отказано в работе на чемпионате мира по фигурному катанию в удаленном доступе