Великобритания ввела санкции против Шипулина, Мазепина и Валуева

Правительство Великобритании внесло в санкционный список чемпиона мира по биатлону и экс-чемпиона мира по боксу . Об этом сообщается на сайте британского МИД.

Шипулин и Валуев – депутаты Государственной думы РФ.

Также в санкционный список попали бывший пилот «Формулы-1» вместе с отцом, основателем и владельцем компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным.

Мазепин должен был выступать в «Ф-1» в этом сезоне, но в «Хаасе» решили расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке, а также прекратить сотрудничество с компанией «Уралкалий».

Мазепиных выдавили из «Формулы-1» – сработал ультиматум немецкого спонсора Шумахера