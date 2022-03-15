Великобритания ввела санкции против Шипулина, Мазепина и Валуева

Теги Николай Валуев Антон Шипулин Формула-1 Дмитрий Мазепин Политика Хаас Никита Мазепин Биатлон

Правительство Великобритании внесло в санкционный список чемпиона мира по биатлону Антона Шипулина и экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева. Об этом сообщается на сайте британского МИД. 

Шипулин и Валуев – депутаты Государственной думы РФ. 

Также в санкционный список попали бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин вместе с отцом, основателем и владельцем компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным. 

Мазепин должен был выступать в «Ф-1» в этом сезоне, но в «Хаасе» решили расторгнуть с ним контракт в одностороннем порядке, а также прекратить сотрудничество с компанией «Уралкалий».

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