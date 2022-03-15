Свищев о недопуске российских журналистов к удаленной работе на ЧМ: «Хотят создать вакуум, в котором не будет ничего российского»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что российским журналистам было отказано в работе даже в удаленном формате на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Это совершенно новая форма санкций, потому что в Европе уже не знают, какие санкции применить. У нашего спорта уже столько санкций, что на этот раз они добрались до наших талантливых журналистов. Они хотят создать вакуум, в котором не будет ничего российского.

Мне кажется, что возникают уже двойные стандарты. Всегда говорилось, что нельзя смешивать спорт с политикой, также говорилось о том, что нельзя трогать журналистов, потому что нарушается свобода слова. А теперь посмотрите, как наших ребят пытаются мучать.

Этот чемпионат мира по фигурному катанию будет без участия наших спортсменов, без олимпийских чемпионов. Это будет непрофессиональный турнир регионального уровня. В России лучшие спортсмены мира, лучшие тренеры по фигурному катанию. И это во всем мире должны признать.

Параллельно с чемпионатом мира будет идти Кубок Первого канала, и когда начнут сравнивать результаты, то окажется, что будущий чемпион мира наберет баллов намного меньше, чем победитель Кубка Первого канала.

Все прекрасно это понимают, и им должно быть стыдно, что такое творится в спорте», – сказал Свищев.

Российским журналистам отказано в работе на чемпионате мира по фигурному катанию в удаленном доступе