Международное агентство тестирования проверило на допинг не менее 56% участников Олимпиады в Пекине

Международное агентство тестирования ( ) проверило на допинг не менее 56% участников -2022 игр в Пекине.

Об этом сообщается на странице агентства в твиттере.

Всего было собрано более 3000 образцов. Положительные допинг-пробы во время Игр сдали иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки, украинская лыжница Валентина Каминская и ее соотечественница бобслеистка Лидия Гунько.

Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля.

«Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли». Украинская лыжница Каминская о положительной допинг-пробе