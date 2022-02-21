Международное агентство тестирования проверило на допинг не менее 56% участников Олимпиады в Пекине

Теги допинг Олимпиада-2022 Хусейн Савех-Шемшаки Валентина Каминская ITA Лидия Гунько Фигурное катание

Международное агентство тестирования (ITA) проверило на допинг не менее 56% участников Олимпиады-2022 игр в Пекине.

Об этом сообщается на странице агентства в твиттере.

Всего было собрано более 3000 образцов. Положительные допинг-пробы во время Игр сдали иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки, украинская лыжница Валентина Каминская и ее соотечественница бобслеистка Лидия Гунько.

Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. 

«Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стер с лица земли». Украинская лыжница Каминская о положительной допинг-пробе

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