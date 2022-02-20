Эдмундс о деле Валиевой: «Возникают вопросы в отношении других подопечных Тутберидзе»

Американская фигуристка Полина Эдмундс высказалась о допинг-скандале с участием россиянки Камилы Валиевой, сдавшей положительный тест на триметазидин.

«Думаю, наиболее интересно, что у Камилы найдены следы трех веществ (информацию об этом сообщало издание The New York Times – Sports.ru), но только одно является запрещенным. Но все три – препараты для сердца. Даже если два из них легальны, это повод задуматься.

Возникают вопросы в отношении других подопечных Этери (Тутберидзе). Если это было у одной из фигуристок, то почему не может быть у других, если это легально.

Я не считаю, что нужно набрасываться в целом на Россию. Но жаль, что Этери единолично представляет ее. Потому что есть немало чистых спортсменов и прекрасных тренеров, которых отодвинули на второй план из-за монополии Этери на фигуристок», – сказала Эдмундс в подкасте The Skating Lesson.

«Они достали маленькие бутылочки и закапали по несколько капель». Американская фигуристка Эдмундс о случае с российскими фигуристками на юниорском Гран-при 2013 года