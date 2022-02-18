Рудковская – Трусовой: «Не зря Плющенко говорит, что ты сильнее Чена, Роналду и Овечкина. Уверена, это не были твои последние Олимпийские игры»

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, обратилась к фигуристке Александре Трусовой после выступления на Олимпиаде в Пекине.

Накануне Трусова завоевала серебро зимних Игр. В сезоне-2020/2021 она тренировалась в академии Плющенко.

«Прежде всего хочется ее поддержать, сказать, чтобы она не расстраивалась. На самом деле ее мечта сбылась. Да, может быть, не все получилось, но она не упала, она сделала пять квадов. А эти недокруты не имеет никакого значения. Это – уже история.

Олимпиаду в Пекине запомнят по двум вещам: по истории с Камилой Валиевой и по пяти квадам, которые сделала Саша. Я хочу сказать Сашеньке: важно не то, какое место ты получила, важно было сделать эти пять четверных. Ведь ты единственная девочка в истории, которая это сделала!

И я даже не знаю, сможет ли кто-то в ближайшие четыре года повторить это. Кроме тебя самой, разумеется. Как говорит мой муж: «Never give Up!», нельзя опускать руки. Впереди еще есть следующая Олимпиада, а Евгений Плющенко проходил четыре.

Не зря он говорит, что ты сильнее Нэтана Чена, Криштиану Роналду и Александра Овечкина. Твоя сила, твоя уникальность просто неоспоримы. Уверена, что это не были твои последние Олимпийские игры», – сказала Рудковская.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото