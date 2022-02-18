Глава МОК о решении CAS по Валиевой: «Мы проиграли дело в суде. Нам надо уважать верховенство права»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву от соревнований из-за положительного допинг-теста, сданного в декабре, но на следующий день сняло с нее эту санкцию. Из-за отмены отстранения МОК подал апелляцию, которая в итоге была отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS). При этом разбирательства в рамках дела еще продолжаются.

«Мы оспорили это решение, мы пошли в суд, мы проиграли дело в суде. Нам надо уважать верховенство права, если мы не будем уважать его, будем под себя подстраивать законы и правила, международного спорта не будет.

Нам пришлось это принять, чтобы последовательно действовать, мы приняли решение о церемонии награждения (которая была отменена в командном турнире из-за участия Валиевой – Sports.ru).

Что касается моего личного мнения, для меня антидопинговые правила есть, чтобы обеспечить честные соревнования – это подводит меня к выводу, что в честном соревновании должны применяться одинаковые правила ко всем», – сказал Бах на пресс-конференции.

«Есть ситуация с положительным тестом, ответственность всех органов – обеспечить справедливые соревнования, и эту ответственность мы взяли на себя. Это произошло за 48 часов до соревнования, и это не наша вина», – отметил глава МОК.

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