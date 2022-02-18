Депутат Свищев: «Бах – не детский психолог, оценивать эмоции тренера – не его уровень. Тутберидзе нормально отреагировала на прокат Валиевой»

Теги допинг МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Дмитрий Свищев Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении тренеров фигуристки Камилы Валиевой.

В частности, глава МОК отметил, что штаб Этери Тутберидзе с равнодушием оценил прокат фигуристки в произвольной программе Олимпиады, где Валиева стала четвертой.

«Да, Томас Бах – президент Международного олимпийского комитета, большой руководитель. Но он не детский психолог, оценивать эмоции тренера – не его уровень.

Этери Тутберидзе нормально отреагировала на прокат в произвольной программе, пыталась понять, что же пошло не так», – сказал Свищев.

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