Солодников о парном катании: «Смотреть интересно, но сам заниматься не хочу. Это надо нести ответственность не только за себя»
Победитель этапа Гран-при России среди юниоров в Омске Макар Солодников рассказал, как начал заниматься фигурным катанием.
– Я родом из Перми, там и тренируюсь до сих пор. Смешная история, как я попал в фигурное катание. Сначала я занимался футболом, потом закончил – и год ничем не занимался. Мама решила отвести меня на фигурку. Я очень этого не хотел. Она сказала: «Не понравится, не будешь ходить». А там так получилось, что меня на первой тренировке за что-то похвалили. А я люблю, когда меня хвалят! Понравилось, решил остаться. Мне было шесть лет.
– Почему так рано бросил футбол?
– Прищемил палец в такси и не пошел на тренировку. В итоге мне понравилось не ходить на тренировки.
– В Перми очень развито парное катание. Пробовал заниматься им?
– Смотреть, может, и интересно. Но сам заниматься не хочу. Это надо нести ответственность не только за себя, – сказал Солодников.
Также он высказался о поездке в Северную Корею. В октябре Солодовников и другие российские фигуристы выступили на международном фестивале, посвященном 80-летию создания Трудовой партии КНДР.
«Больше всего удивило, что там нет интернета. Есть только WiFi в отеле, который стоит 2 доллара за 10 минут использования. А в городе выхода в сеть никакого нет. А так из поездки особо ничего не помню. Мы гуляли где-то, я не понял где», – добавил фигурист.