Ташлеровой и Ташлеру включили неверную музыку в ритм-танце на Гран-при Финляндии

Танцорам на льду Ташлеровой и Ташлеру включили неверную музыку на Гран-при.
Чешскому танцевальному дуэту Натали Ташлерова – Филип Ташлер включили неверную музыку в ритм-танце на Гран-при Финляндии в Хельсинки.
Фигуристы получили за прокат 71,65 балла и идут шестыми.
Ранее на утренней тренировке бельгийская фигуристка Луна Хендрикс не смогла прокатать короткую программу из-за технических проблем с музыкой.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
