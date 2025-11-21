Ташлеровой и Ташлеру включили неверную музыку в ритм-танце на Гран-при Финляндии

Танцорам на льду Ташлеровой и Ташлеру включили неверную музыку на Гран-при.

Чешскому танцевальному дуэту Натали Ташлерова – Филип Ташлер включили неверную музыку в ритм-танце на Гран-при Финляндии в Хельсинки. Фигуристы получили за прокат 71,65 балла и идут шестыми. Ранее на утренней тренировке бельгийская фигуристка Луна Хендрикс не смогла прокатать короткую программу из-за технических проблем с музыкой.