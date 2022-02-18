МОК рассмотрит вопрос об участии несовершеннолетних на Олимпийских играх

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением о необходимости возрастного ценза на Олимпийских играх.

Ответ Баха прозвучал в ответ на вопрос о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к соревнованиям в Пекине. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил 15-летней спортсменке продолжить выступления, несмотря на положительный допинг-тест.

«Не уверен, что мне безопасно выражать личное мнение по вопросу о возрастных ограничениях, но все же. В честном соревновании ко всем должны применяться одинаковые правила. Нам нужно понять, как этого добиться, учитывая все особые обстоятельства, которые могут возникнуть.

Мы не полиция, мы не проводим расследования сами. Мы работаем на пределе своих юридических возможностей, начиная с Турина-2006, в том числе в Сочи, когда скандал был на уровне министров государства. А в таких вопросах нам как раз очень нужна поддержка на государственном уровне», – сказал Бах на пресс-конференции.

«Есть вопросы, которые необходимо решить, это касается проблемы несовершеннолетних на соревнованиях для взрослых. Наш исполком начал думать об этом, это требует тщательного обсуждения и консультаций», – цитирует ТАСС Баха, который отметил, что решение о минимальном возрасте участия в Играх должны принимать представители федераций.

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