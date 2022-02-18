Бах о расследовании против окружения Валиевой: «Очень редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине. Свет на эту ситуацию будет пролит»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о ситуации российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что проведет расследование в отношении окружения спортсменки после того, как она сдала положительный допинг-тест.

«Это исключительно важно. Я за свою карьеру слышал много вранья, несправедливых объяснений про допинг. Могу сказать, что очень редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине.

WADA уже подтвердило, что проведет полное расследование этой ситуации. У нас нет сомнений в их компетентности, они подтвердили это и расследованием по Олимпиаде в Сочи», – сказал Бах на пресс-конференции.

«Свет на эту ситуацию будет пролит, после чего будут приняты необходимые меры. Самые сильные возможные меры.

Конечно, я обеспокоен ее самочувствием после такого выступления и такого приема ее тренеров. Что мы можем сделать сейчас? Мы использовать все наши инструменты: предложить психологическую помощь спортсмену.

И мы в контакте с Олимпийским комитетом России, чтобы ей предложили всю необходимую помощь. Это в интересах всех», – добавил глава МОК.

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