Томас Бах: «Я видел, как Валиеву с неимоверным холодом встречало ближайшее окружение. Это не вызывает к ним доверия»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о допинг-скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что Валиева в декабре сдала положительный тест на триметазидин. Несмотря на это, Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил фигуристке продолжить выступления до выяснения всех обстоятельств.

«Мне не надо обсуждать решение CAS и то, как оно было принято.

Должен сказать, вчера я был крайне обеспокоен, когда смотрел соревнования по телевизору. Она (Валиева) столкнулась с большим давлением. Я сам был спортсменом, поэтому кое-что об этом знаю. Но такое давление – за пределами моего представления. Даже не знаю, каково это для 15-летней.

И видеть то, как она сражалась, как пыталась собраться и закончить программу... Язык ее тела говорил, что это огромный ментальный стресс. Вероятно, она предпочла бы покинуть лед и попытаться оставить эту историю в прошлом

Затем я видел, как ее с неимоверным холодом встречало ближайшее окружение. Это было пугающе. Вместо того, чтобы утешить ее и попытаться помочь, вокруг нее царила атмосфера холода», – сказал Бах во время пресс-конференции.

Когда я прочитал комментарии Трусовой, то подумал, что впечатление, сложившееся вчера, не было таким уж неправильным.

Все это не вызывает особого доверия к ближайшему окружению Камилы – в связи с тем, что происходило в прошлом и с тем, что касается будущего», – сказал Бах.

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