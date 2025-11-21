Фурнье-Бодри и Сизерону засчитали растанцовку как хореосеквенцию в ритм-танце на Гран-при Финляндии

Фурнье-Бодри и Сизерону засчитали растанцовку как хореосеквенцию на Гран-при.

Французскому танцевальному дуэту Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон засчитали начальную растанцовку как хореосеквенцию в ритм-танце на Гран-при Финляндии в Хельсинки. В действительности хореосеквенция стоит в программе финальным элементом. Фигуристы получили за прокат 79,89 балла и идут первыми.