Фурнье-Бодри и Сизерону засчитали растанцовку как хореосеквенцию в ритм-танце на Гран-при Финляндии
Французскому танцевальному дуэту Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон засчитали начальную растанцовку как хореосеквенцию в ритм-танце на Гран-при Финляндии в Хельсинки.
В действительности хореосеквенция стоит в программе финальным элементом.
Фигуристы получили за прокат 79,89 балла и идут первыми.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
