«МОК среагировал на заявление Камилы и опубликовал фотографию ее дедушки». Иван Ургант пошутил о допинге Валиевой с кадром из «Матрицы»

Российский телеведущий в программе «Вечерний Ургант» пошутил о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.

«Наша спортсменка выиграла короткую программу в соревнованиях одиночниц на в Пекине. Тем временем в Международном олимпийском комитете продолжается разбирательство вокруг ее допинг-пробы.

Она объяснила попадание запрещенного триметазидина в свой организм тем, что его принимал для сердца дедушка. В итоге произошло бытовое загрязнение. тут же среагировал на это заявление и опубликовал фотографию дедушки Камилы. Мы ее размещаем», – сказал Ургант.

После этого Ургант показал кадр из «Матрицы», где персонаж Морфеус предлагает Нео красную и синюю таблетки.