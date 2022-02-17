«МОК среагировал на заявление Камилы и опубликовал фотографию ее дедушки». Иван Ургант пошутил о допинге Валиевой с кадром из «Матрицы»

Теги сборная России допинг МОК Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Иван Ургант Фигурное катание

Российский телеведущий Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» пошутил о положительной допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.

«Наша спортсменка Камила Валиева выиграла короткую программу в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Тем временем в Международном олимпийском комитете продолжается разбирательство вокруг ее допинг-пробы.

Она объяснила попадание запрещенного триметазидина в свой организм тем, что его принимал для сердца дедушка. В итоге произошло бытовое загрязнение. МОК тут же среагировал на это заявление и опубликовал фотографию дедушки Камилы. Мы ее размещаем», – сказал Ургант.

После этого Ургант показал кадр из «Матрицы», где персонаж Морфеус предлагает Нео красную и синюю таблетки.

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