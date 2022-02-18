CAS счел неубедительными доводы лаборатории Стокгольма о задержке анализа пробы Валиевой

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Спортивный арбитражный суд (CAS) счел неубедительными доводы антидопинговой лаборатории Стокгольма, объяснившей задержку анализа пробы фигуристки Камилы Валиевой кадровыми проблемами, вызванными пандемией коронавируса. 

Об этом говорится в мотивировочной части решения по делу Валиевой, в декабрьской допинг-пробе которой был обнаружен триметазидин. 

Положительную допинг-пробу Валиева сдала 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Стокгольмская лаборатория объявила о ней 7 февраля.

«Панель не находит убедительным тот факт, что лаборатория Стокгольма объяснила задержку обработки допинг-пробы кадровыми проблемами, вызванными пандемией.

Ни в чем из этого нет вины спортсменки, которая была поставлена в чрезвычайно трудное положение», – говорится в заявлении CAS.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные