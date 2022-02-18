CAS счел неубедительными доводы лаборатории Стокгольма о задержке анализа пробы Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) счел неубедительными доводы антидопинговой лаборатории Стокгольма, объяснившей задержку анализа пробы фигуристки кадровыми проблемами, вызванными пандемией коронавируса.

Об этом говорится в мотивировочной части решения по делу Валиевой, в декабрьской допинг-пробе которой был обнаружен триметазидин.

Положительную допинг-пробу Валиева сдала 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Стокгольмская лаборатория объявила о ней 7 февраля.

«Панель не находит убедительным тот факт, что лаборатория Стокгольма объяснила задержку обработки допинг-пробы кадровыми проблемами, вызванными пандемией.

Ни в чем из этого нет вины спортсменки, которая была поставлена в чрезвычайно трудное положение», – говорится в заявлении .