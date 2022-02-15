В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали решение об отмене церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Мы прекрасно понимаем, какие чувства испытывают команды, которые завоевали серебро и бронзу, но присудить медали в такой неопределенной ситуации очень сложно, есть вероятность допустить ошибку. Мы считаем, что решение не вручать медали – дальновидное.

С одной стороны, мы должны разобраться в ситуации с разрешением спортсменки (Камилы Валиевой – Sports.ru) продолжать соревноваться, с другой – обеспечить двум другим командам с достоинством получить свои заслуженные медали на церемонии.

Мы считаем, что сейчас нужно подождать, когда мы сможем справедливо присудить медали, позже мы дадим возможность вручить им медали в торжественной обстановке, мы должны проявить бережное отношение к спортсменам, которое заслужили свои медали».

Мы хотим не ошибиться с тем, кому мы вручаем медали. Если пока нет однозначного ответа по допингу, если есть положительный результат допинг-пробы, то нужно разобраться в ситуации. Пока мы не можем обоснованно вручать награды, нужно проверить пробу Б. Поэтому считаем, что не присуждать медали на этих соревнованиях является справедливым решением», – заявил глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд.

Победителем командного турнира стала сборная России, за которую выступала Валиева. После командника было объявлено, что в декабре фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил Валиевой продолжить выступления в личном олимпийском турнире, но разбирательства в рамках дела еще продолжаются.

МОК также объявил, что церемония награждения не состоится и в том случае, если Валиева попадет на пьедестал в личных соревнованиях.

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