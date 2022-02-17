Депутат Свищев: «Предлагаем материально поощрить и наградить Валиеву, несмотря на четвертое место»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о выступлении фигуристки в личном турнире Олимпиады-2022.

25 декабря Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно только 7 февраля, когда Валиева уже приняла участие в командном турнире на Олимпиаде-2022.

Фигуристку допустили до участия в личном турнире Олимпиады, однако в произвольной программе она допустила ряд ошибок и заняла 4-е место.

«Эти люди добились того, чего хотели. Надо разбираться, как же так получилось, что брали в декабре пробу, но вскрыли только перед .

Было беспрецедентное давление на нашу девочку, которая этого не заслужила. Она была лидером, все знали, что она впереди, и произошедшее похоже на спланированную акцию.

Предлагаем ее материально поощрить и наградить, несмотря на четвертое место в индивидуальных соревнованиях», – сказал Свищев.

💣 Нервный срыв Трусовой, крах Валиевой, золото Щербаковой – главное о произвольной программе фигуристок, которую мы не забудем никогда