Депутат Свищев: «Предлагаем материально поощрить и наградить Валиеву, несмотря на четвертое место»

Теги сборная России допинг Дмитрий Свищев Олимпиада-2022 женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о выступлении фигуристки Камилы Валиевой в личном турнире Олимпиады-2022. 

25 декабря Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно только 7 февраля, когда Валиева уже приняла участие в командном турнире на Олимпиаде-2022. 

Фигуристку допустили до участия в личном турнире Олимпиады, однако в произвольной программе она допустила ряд ошибок и заняла 4-е место. 

«Эти люди добились того, чего хотели. Надо разбираться, как же так получилось, что брали в декабре пробу, но вскрыли только перед Олимпиадой.

Было беспрецедентное давление на нашу девочку, которая этого не заслужила. Она была лидером, все знали, что она впереди, и произошедшее похоже на спланированную акцию. 

Предлагаем ее материально поощрить и наградить, несмотря на четвертое место в индивидуальных соревнованиях», – сказал Свищев. 

💣 Нервный срыв Трусовой, крах Валиевой, золото Щербаковой – главное о произвольной программе фигуристок, которую мы не забудем никогда

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