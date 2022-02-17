Анастасия Волочкова: «В четвертом месте Валиевой виноваты взрослые, которые издевались над ней. Она могла взять золото»

Российская артистка балета Анастасия Волочкова поддержала фигуристку , которая заняла на -2022 в Пекине 4-е место.

«В четвертом месте Валиевой виноваты взрослые, которые издевались над ней. Она могла взять золотую медаль. Человек на Олимпиаде находится под прицелом всего мира.

Ее гнобили из-за того, что она что-то выпила или не выпила. Спортивные сообщества, перестаньте докапываться до спортсменов, их наград.

Жалко смотреть на всю эту ситуацию. Олимпиада проводится раз в четыре года, девочка стремилась столько лет. И они убили в девочке этот дух. Я хочу передать Камиле слова поддержки. Она лучшая», – сказала Волочкова.

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