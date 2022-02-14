WADA заявило, что РУСАДА не отметило допинг-пробу Валиевой в качестве приоритетной для проверки в лаборатории Стокгольма

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее CAS отклонил апелляцию WADA, Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения спортсменки.

«Апелляция в CAS была основана на позиции WADA о том, что решение дисциплинарного комитета РУСАДА об отмене обязательного временного отстранения спортсмена не соответствовало положениям Всемирного антидопингового кодекса. Поэтому WADA разочаровано сегодняшним решением панели CAS», – заявили в антидопинговом агентстве.

«По информации WADA, образец пробы не был отмечен РУСАДА как приоритетный, когда его получила антидопинговая лаборатория в Стокгольме, в Швеции. Это означало, что у лаборатории не было сведений об оперативной проверке пробы», – добавили в WADA.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Сообщалось, что задержка с анализом пробы была связана со вспышкой ковида среди персонала лаборатории в Стокгольме.

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