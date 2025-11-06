Роднина о перспективах Петросян и Гуменника на Олимпиаде: «Первое их выступление показало, что они готовы»

Роднина оценила перспективы Петросян и Гуменника на Олимпиаде-2026.

Депутат Госдумы Ирина Роднина оценила перспективы Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Здесь сложно говорить, ведь мы четыре года не были на международной арене и особенно не видели, что и как. Но первое их выступление показало, что они готовы.

Смогут ли они сохранить ту форму, в которой были в сентябре, к февралю, зависит от мастерства тренерского состава. Держать форму на протяжение пять-шесть месяцев – это очень сложно», – рассказала Роднина.