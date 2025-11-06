Алиса Лью снялась с Арианой Гранде в промо-ролике к Олимпиаде-2026 и фильму «Злая»

Алиса Лью снялась с Арианой Гранде в промоушене к Олимпиаде-2026 и фильму «Злая».

Чемпионка мира по фигурному катанию американка Алиса Лью снялась в промо-ролике к Олимпаде-2026 и фильму Wicked: For good (в российском кинопрокате – «Злая. Часть 2»).

На видео, вышедшем на канале NBC, Лью катается перед Миланским собором. Также в кадре появляется актриса и певица Ариана Гранде, которая наблюдает за фигуристкой через хрустальный шар.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

ВИДЕО

Скриншоты: видео NBC.