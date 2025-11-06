Александр Карелин: «Не знаю, на какой уровень Валиевой удастся возвратиться, но я являюсь ее заинтересованным болельщиком»
Карелин признался, что является болельщиком Валиевой.
Трехкратный олимпийский чемпион по греко римской борьбе Александр Карелин признался, что является болельщиком Камилы Валиевой.
«Вопрос в том, куда сейчас обращена ее энергия – в укоризну ко всем и к себе или все таки к достижению формы. Если это второй вариант, я уверен – при нашей тренерской школе и при ее очевидной готовности она все сможет.
Уж не знаю, на какой уровень ей удастся возвратиться при нынешнем ритме жизни, но я являюсь ее заинтересованным болельщиком», – рассказал Карелин.
Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
