10

Александр Карелин: «Не знаю, на какой уровень Валиевой удастся возвратиться, но я являюсь ее заинтересованным болельщиком»

Карелин признался, что является болельщиком Валиевой.

Трехкратный олимпийский чемпион по греко римской борьбе Александр Карелин признался, что является болельщиком Камилы Валиевой.

«Вопрос в том, куда сейчас обращена ее энергия – в укоризну ко всем и к себе или все таки к достижению формы. Если это второй вариант, я уверен – при нашей тренерской школе и при ее очевидной готовности она все сможет.

Уж не знаю, на какой уровень ей удастся возвратиться при нынешнем ритме жизни, но я являюсь ее заинтересованным болельщиком», – рассказал Карелин.

Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoКамила Валиева
logoсборная России
женское катание
logoАлександр Карелин
