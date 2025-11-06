37

Журова о деле Валиевой: «Это однозначно был политический заказ, чтобы лишить нас прекрасной фигуристки»

Журова о деле Валиевой: это однозначно был политический заказ.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает политическим заказом дисквалификацию Камилы Валиевой за допинг.

«С Камилой произошел беспрецедентный случай, ведь за подобные нарушения никогда не наказывали так жестко. Причем это очень долго, и девочка на тот момент была несовершеннолетней. И это однозначно был политический заказ, а не просто наказание за допинг. И чтобы лишить нас прекрасной фигуристки, потому что она была явлением в мире.

Она четко стала ассоциироваться с Россией. Было понятно, кто это катается, откуда и почему. И это не устраивало в той политической ситуации. Она стала заложником этих политических разборок. Ей можно посочувствовать и пожалеть, и порадоваться, что она не опускала рук, продолжала судиться, тренироваться.

Теперь я ей хочу пожелать удачи, будет непросто. Фигурное катание – специфический вид спорта, в котором есть возрастные и физиологические ограничения. Когда ты маленький можешь выполнять одно, когда становишься старше, то не можешь выполнять элементы, которые делал еще девчонкой.

Но я желаю, чтобы у Камилы все получилось, примеры есть. Спортсмены, которые выросли, повзрослели, которые возвращались. Думаю, у нее может все получиться, она очень трудолюбивая, талантливая. Но даже если олимпийской медали не будет, уверена, она будет радовать нас своим мастерством. Она даже в шоу когда участвует – это звезда», – рассказала Журова.

Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
