Трусова о сыне: «Скучать нам с ним не приходится. И я чувствую, что дальше будет только веселее»

Трусова: скучать с сыном не приходится, и я чувствую, что дальше будет веселее.

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова рассказала, как пополнение в семье повлияло на ее режим.

6 августа у Трусовой и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.

«Мише уже три месяца! ❤️ Пишу об этом и сама не верю…

Самое важное изменение в нашей жизни за последний месяц – у Миши появился режим сна (и у нас даже получается его соблюдать). Нам говорили, что раньше трех месяцев выстроить режим сна не получится, но Миша доказал обратное. Сейчас он уже может проспать ночью около пяти часов!

А еще он очень уверенно держит голову, когда лежит на животе, и упорно пытается переворачиваться, хоть у него пока и не получается. Правда, летать с ним стало тяжелее, потому что он не любит лежать на спине на руках. Поболтать Миша все так же любит: теперь он рассказывает нам что-то на своем языке еще чаще и громче.

Осознанности у него тоже становится все больше. Миша всегда следит взглядом, когда мы с Макаром ходим мимо его люльки. Про его характер я уже говорила, и ярче всего Миша показывает его, когда хочет на ручки…

В общем, скучать нам с ним не приходится. И я чувствую, что дальше будет только веселее», – написала Трусова в телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
